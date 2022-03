Cycling

'What a spectacular final!' - Maximilian Walscheid wins Grand Prix de Denain ahead of Dries De Bondt

Watch as Max Walscheid (Cofidis) wins the Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut from a bunch sprint. He held off Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) at the line. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) took second while Adrien Petit (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) finished in third.

00:02:52, 15 minutes ago