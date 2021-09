Cycling

Vuelta a Espana 2021 - 'That is a gap!' - Primoz Roglic cracks Egan Bernal

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) cracked Egan Bernal (Ineos Grenadiers) on the Lagos de Covadonga to win Stage 17 in the rain and regain the red jersey at La Vuelta.

00:01:39, an hour ago