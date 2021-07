Another action-packed round of the FIA European Rally Championship produced epic memories and exciting winners aplenty. Here’s a reminder of how won what on Rally Liepāja las weekend.

FIA ERC1:Nikolay Gryazin (RUS)Konstantin Aleksandrov (RUS) Volkswagen Polo GTI R5



FIA ERC2:Dmitry Feofanov (LVA)/Normunds Kokins (LVA) Mitsubishi Lancer Evolution X



FIA ERC3:Jean-Baptise Franceschi (FRA)/Anthony Gorguilo (FRA) Renault Clio Rally4



FIA ERC Junior:Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally3 (pictured)



FIA ERC3 Junior:Jean-Baptise Franceschi (FRA)/Anthony Gorguilo (FRA) Renault Clio Rally4



Abarth Rally Cup:Dariusz Poloński (POL)/Łukasz Sitek (POL) Abarth 124 rally



Clio Trophy by Toksport WRT:Andrea Mabellini (ITA)/Virginia Lenzi (ITA) Renault Clio Rally5



ERC-MICHELIN Talent Factory:Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernándes (ESP) Škoda Fabia Rally2 Evo



RALLY LEADERS



SS1-12:Gryazin/Aleksandrov



STAGE WINNERS



Leg one (Friday July 2, 88.1 kilometres – SS3 and SS4 removed from itinerary):



SS1:SC Grupa/Eurovia (Mundingciems, 25.94kms):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Érdi Jr JB Franceschi Torn JB Franceschi Poloński Timur

SS2:Talsi Lookout (Strazde, 25.94 kilometres):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Feofanov JB Franceschi Torn JB Franceschi Poloński Timur

SS5: SIXT rent a car (Laidze, 17.80 kilometres):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Érdi Jr Pajari Torn Pajari Poloński Mabellini

SS6: Ramirent (Andumi, 17.36 kilometres):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Feofanov Sesks Torn Sesks Poloński Timur

Leg two (Saturday July 3, 90.92 kilometres):



SS7:Neste 1 (Paplaka, 18.42 kilometres):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Érdi Jr Sesks Torn Sesks Poloński Soria

SS8: Invest in Liepāja! (Mazilmāja, 12.01 kilometres)

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Lukyanuk Érdi Jr Sesks Torn Sesks Poloński Soria

SS9: Liepāja 1 (Vecpils, 16.07 kilometres)

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Feofanov JB Franceschi Torn JB Franceschi Poloński Soria

SS10:Neste 2 (Paplaka, 18.42 kilometres):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Gryazin Érdi Jr Bassas Torn Sesks Poloński Soria

SS11:Canon Biznesa centres Liepāja (Podnieki, 9.93 kilometres):

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Mikkelsen Feofanov Pajari Torn Pajari Poloński Soria

SS12: Liepāja 2 (Vecpils, 16.07 kilometres)

ERC1 ERC2 ERC3 ERC Junior ERC3 Junior Abarth Cup Clio Trophy Mikkelsen Érdi Jr Pajari Torn Pajarii Poloński Soria

KEY STATISTICS:



ERC rally wins in 2021:Gryazin and Lukyanuk 1



ERC stage wins in 2021:Gryazin 12; Lukyanuk and Mikkelsen 4; Breen 3; Chuchała 1

