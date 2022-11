The provisional entry list for the final WTCR – FIA World Touring Car Cup weekend (November 25-27) has been released and appears below.

As well as the addition of wildcard racer Ahmed Bin Khanen the entry list confirms Mehdi Bennani won’t be competing in Saudi Arabia with Franco Girolami taking his place at Comtoyou Team Audi Sport as a points-scoring driver.

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tasi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#24 Ahmed Bin Khanen (SAU), Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS*

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#72 Franco Girolami (ARG) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#88 Nicky Catsburg (NLD) BRC Hyundai N Racing Team, Hyundai Elantra N TCR*

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#110 Viktor Davidovski (MKD) Comtoyou Racing, Audi RS 3 LMS*

*Race-by-race entry

